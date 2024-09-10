Молодым семьям Подмосковья помогут улучшить жилищные условия

Недвижимость

Фото - © Министерство жилищной политики Московской области

В Подмосковье действует льготная программа приобретения жилья — «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». В 2024 году 271 молодая семья из 45 округов уже смогла улучшить жилищные условия. Как принять участие, и какие документы необходимы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Цель:

Оказание господдержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат.

Кто может принять участие?

  • Молодые семьи РФ, не имеющие детей или имеющие от одного и более детей;
  • Молодые семьи РФ, имеющие от одного и более детей, где один из супругов не является гражданином РФ;
  • Неполные многодетные семьи, состоящие из одного молодого родителя гражданина РФ и одного и более детей.

Условия участия:

  • Возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
  • Признание молодой семьи нуждающейся в жилищных помещениях
  • Семья имеет место жительства в Московской области;
  • Наличие у семьи доходов либо денежных средства, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
  • Наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных.

Размер выплаты:

  • Не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;
  • Не менее 35% расчетной стоимости жилья для молодых семей имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя и одного ребенка и более.

Для чего используется выплата?

Для оплаты:

  • Цены договора купли-продажи жилого помещения;
  • Цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства;
  • Первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа;
  • Цены договора участия в долевом строительстве при условии внесения соответствующих средств на счет эксроу.
  • Для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья;
  • Для осуществления последнего платежа в счет уплаты первого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность;
  • Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (если на момент заключения ипотечного кредитного договора семья была признана нуждающейся в жилых помещениях).

Перечень документов для участия:

Заявление;

  • Копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
  • Выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;
  • Копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
  • Согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных;
  • Решение, подтверждающее признание молодой семьи нуждающейся, выданное органом местного самоуправления, осуществляющим принятие на учет;
  • Решение органа местного самоуправления о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Этапы реализации:

  • Молодая семья обращается в уполномоченный орган местного самоуправления или в МФЦ по месту жительства одного из супругов;
  • Уполномоченный орган принимает решение о включении молодой семьи в число участников подпрограммы;
  • Министерство жилищной политики составляет списки семей, претендующих на выплату в текущем году;
  • Молодая семья получает свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;
  • Семья приносит свидетельство в банк, где на ее имя открывается счет для зачисления выплаты;
  • В течение 7 месяцев нужно предоставить в банк документы, подтверждающие факт покупки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.