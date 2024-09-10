Молодым семьям Подмосковья помогут улучшить жилищные условия
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
В Подмосковье действует льготная программа приобретения жилья — «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». В 2024 году 271 молодая семья из 45 округов уже смогла улучшить жилищные условия. Как принять участие, и какие документы необходимы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Цель:
Оказание господдержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат.
Кто может принять участие?
- Молодые семьи РФ, не имеющие детей или имеющие от одного и более детей;
- Молодые семьи РФ, имеющие от одного и более детей, где один из супругов не является гражданином РФ;
- Неполные многодетные семьи, состоящие из одного молодого родителя гражданина РФ и одного и более детей.
Условия участия:
- Возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
- Признание молодой семьи нуждающейся в жилищных помещениях
- Семья имеет место жительства в Московской области;
- Наличие у семьи доходов либо денежных средства, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- Наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных.
Размер выплаты:
- Не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;
- Не менее 35% расчетной стоимости жилья для молодых семей имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя и одного ребенка и более.
Для чего используется выплата?
Для оплаты:
- Цены договора купли-продажи жилого помещения;
- Цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства;
- Первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа;
- Цены договора участия в долевом строительстве при условии внесения соответствующих средств на счет эксроу.
- Для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья;
- Для осуществления последнего платежа в счет уплаты первого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность;
- Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (если на момент заключения ипотечного кредитного договора семья была признана нуждающейся в жилых помещениях).
Перечень документов для участия:
Заявление;
- Копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- Выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;
- Копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
- Согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных;
- Решение, подтверждающее признание молодой семьи нуждающейся, выданное органом местного самоуправления, осуществляющим принятие на учет;
- Решение органа местного самоуправления о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Этапы реализации:
- Молодая семья обращается в уполномоченный орган местного самоуправления или в МФЦ по месту жительства одного из супругов;
- Уполномоченный орган принимает решение о включении молодой семьи в число участников подпрограммы;
- Министерство жилищной политики составляет списки семей, претендующих на выплату в текущем году;
- Молодая семья получает свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;
- Семья приносит свидетельство в банк, где на ее имя открывается счет для зачисления выплаты;
- В течение 7 месяцев нужно предоставить в банк документы, подтверждающие факт покупки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.
По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.