Молодой семье из Каширы вручили свидетельство на получение жилищной субсидии

Молодая многодетная семья Болдыревых, проживающая в поселке Зендиково, получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья. Торжественное вручение документа прошло в окружной администрации. Свидетельство Болдыревым вручил глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов , сообщает пресс-служба администрации округа.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья семья Болдыревых получила в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2023–2033 годы и муниципальной программы городского округа Кашира «Жилище». Теперь у нее будет собственная квартира по месту жительства.

С этим важным событием супругов Ольгу и Виктора Болдырева, их детей Анну, Анастасию и Ивана поздравил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

«Меры государственной поддержки помогают молодым семьям улучшить жилищные условия, — отметил Михаил Шувалов. — Поздравляю вашу семью с получением свидетельства. Рад, что вы приобретаете жилье в нашем округе. Желаю вам, чтобы в новой квартире всем вам, особенно детям, было уютно и комфортно. Пусть в вашем доме всегда царят любовь и радость!»

Семью Болдыревых также поздравил председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров. Болдыревым во время церемонии вручили памятные подарки, цветы и сладости для детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.