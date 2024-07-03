Молодая семья приобрела квартиру в Подмосковье по жилищной программе

Семье Русиных из г. о. Балашиха подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла приобрести собственную «трешку», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Игоря и Юлии трое детей. Старшему сыну 12 лет, среднему 8, младшему 2 года. Общее увлечение всей семьи — спорт.

«Я по образованию хореограф. Папа у нас весь в работе, но все же находит время для фитнеса. Старшие дети Саша и Платон занимаются армейским рукопашным боем. Тимофей пусть пока подрастет», — рассказала Юлия.

После рождения третьего ребенка Русины задумались об улучшении жилищных условий. По словам Юлии, о подпрограмме они знали давно и решили, что пришло время принять в ней участие.

«Приобрели трехкомнатную квартиру. Сейчас делаем ремонт. У нас уже сложилась картинка, как все будет выглядеть, осталось только осуществить. Мы любим яркие цвета. Наша комната будет фиолетовой», — сказала Юлия.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» стала 271 семья. Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.