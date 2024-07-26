Молодая семья из Талдомского округа переедет в новостройку по жилищной программе

В планах семьи Гуржи из Талдомского городского округа начать ремонт в собственной «двушке». Приобрести квартиру им удалось в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Дмитрий и Анастасия — молодые родители. Их сыну Марку в декабре исполнится год. По словам папы, они сторонники активного образа жизни.

«Я играю в футбол в местной команде. Выезжали в Дмитров, в Дубну. Жена любит волейбол. Когда отдыхаем, играем на природе, на пляже. Сейчас, конечно, она почти все время посвящает ребенку», — рассказал Дмитрий.

Супруги снимали жилье. Узнав о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье, Гуржи решили принять участие в подпрограмме. Вскоре им предстоит новоселье.

«Мы выбрали квартиру со свободной планировкой в новом доме. По документам она идет как «двушка». Ремонт хотим сделать в стиле лофт, чтобы можно было передать сыну. В принципе, сейчас все наши мысли только о ребенке. В этом плане дом — то, что надо. Есть лифт, жене удобно выходить с коляской. Рядом детсад с бассейном, тихий район», — сказал Дмитрий.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.