сегодня в 12:59

Молодая семья из Наро-Фоминского округа купила квартиру по жилищной программе

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла семье Липа из Наро-Фоминского городского округа переехать из служебной квартиры в собственную, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Ярослава и Елены подрастает сын. Денису 3,5 года. По словам папы, в этом возрасте малышам все интересно.

«Весь досуг у нас ориентирован на ребенка. Ходим в парки развлечений, аквапарки. Причем Денису нравится играть везде» — говорит он.

Семья жила в служебной квартире. Ярослав вспоминает, что всегда хотелось иметь свое жилье. Узнав, из интернета о региональной мере поддержки, супруги приняли участие. Новостройку выбрали в Одинцовском городском округе.

«Теперь у нас «евротрешка» в новом доме. Мы уже переехали. Больше всего в квартире нравится уют, ощущение своего дома. В целом хорошее место, спокойный район», — говорит Ярослав.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.