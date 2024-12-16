Молодая семья из Наро-Фоминского округа купила квартиру по жилищной программе
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла семье Липа из Наро-Фоминского городского округа переехать из служебной квартиры в собственную, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
У Ярослава и Елены подрастает сын. Денису 3,5 года. По словам папы, в этом возрасте малышам все интересно.
«Весь досуг у нас ориентирован на ребенка. Ходим в парки развлечений, аквапарки. Причем Денису нравится играть везде» — говорит он.
Семья жила в служебной квартире. Ярослав вспоминает, что всегда хотелось иметь свое жилье. Узнав, из интернета о региональной мере поддержки, супруги приняли участие. Новостройку выбрали в Одинцовском городском округе.
«Теперь у нас «евротрешка» в новом доме. Мы уже переехали. Больше всего в квартире нравится уют, ощущение своего дома. В целом хорошее место, спокойный район», — говорит Ярослав.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно онлайн.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.