сегодня в 11:15

Молодая семья из Лыткарина переедет в новостройку по жилищной программе

Семья Жосан из городского округа Лыткарино купила квартиру в новостройке в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Никита и Анастасия воспитывают 2-летнюю дочь Машу. По словам мамы, сейчас все их интересы сводятся к малышке.

«С рождением дочки все у нас крутится вокруг нее. Мы готовимся к детсаду, также записаны на различные развивающие, спортивные занятия. Целый год уже ходим на плавание», — говорит она.

Жосан прописаны в «однушке» с родственниками. Узнав, как друзья решили жилищный вопрос с помощью региональных мер поддержки, супруги последовали их примеру.

«Мы хотели жить в новом доме и такой вариант нашелся. Новостройка находится в центральном районе. Очень красивое место, рядом набережная. Мы взяли там «двушку». Переезжать будем в следующем году», — говорит Анастасия.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

— возраст до 35 лет;

— нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

— проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

— иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.