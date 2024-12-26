Молодая семья из Ленинского округа купила квартиру благодаря жилищной программе
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Семья из Ленинского городского округа в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» приобрела квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
Екатерина Кириченко воспитывает 4-летнего сына Арсения и двухлетнюю дочку Милану.
«Арсений ходит в садик и занимается спортивной гимнастикой. Милана со мной дома, занимаемся вместе домашними делами, готовим, убираем, играем» — рассказала Екатерина.
О том, что в регионе действует программа поддержки молодых семей, Екатерина узнала из интернета и решила подать документы на получение жилищного сертификата. Все получилось.
«Квартира куплена в строящемся жилом комплексе, поэтому пока условия проживания не изменились. Но, надеюсь, в скором времени после сдачи дома и ремонта, мы станем счастливыми новоселами», — отметила обладатель сертификата.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно онлайн.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.