Молодая семья из Ленинского округа купила квартиру благодаря жилищной программе

сегодня в 15:38

Семья из Ленинского городского округа в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» приобрела квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Екатерина Кириченко воспитывает 4-летнего сына Арсения и двухлетнюю дочку Милану.

«Арсений ходит в садик и занимается спортивной гимнастикой. Милана со мной дома, занимаемся вместе домашними делами, готовим, убираем, играем» — рассказала Екатерина.

О том, что в регионе действует программа поддержки молодых семей, Екатерина узнала из интернета и решила подать документы на получение жилищного сертификата. Все получилось.

«Квартира куплена в строящемся жилом комплексе, поэтому пока условия проживания не изменились. Но, надеюсь, в скором времени после сдачи дома и ремонта, мы станем счастливыми новоселами», — отметила обладатель сертификата.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.