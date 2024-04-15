Молодая семья из Коломны купила 2-комнатную квартиру по госпрограмме «Жилище»

Семья Харьковских из городского округа Коломна переехала жить в собственную двухкомнатную квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Среди увлечений Харьковских — прогулки на природе, театр, но, главное, спорт. Александр предпочитает силовые нагрузки, Елена увлекается скалолазанием и волейболом. Чемпионские качества супруги стараются передать своему маленькому сыну.

«Андрюше еще 2 года. В первую очередь, важно быть хорошим человеком, достойным мужчиной. Папа у нас не строгий, но старается подавать спортивный пример», — рассказывает Елена.

В течение 10 лет семья жила на служебной квартире. О мерах поддержки молодых семей в Подмосковье Елена узнала из интернета. Совсем недавно Харьковские отметили новоселье.

«Взяли двушку на вторичном рынке. Сразу смотрели, чтобы был ремонт. Хотели остаться в том районе, где жили. Он нам очень нравится — хороший, тихий, через дорогу лес. Сейчас нам важен детский сад, он близко. Также на будущее рядом есть школа», — говорит Елена.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.