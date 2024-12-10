Многоквартирный жилой дом планируют построить в Сергиево-Посадском округе

В Сергиево-Посадском округе в 2026 году планируют завершить строительство многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением работ по строительству многоквартирного жилого дома в городском округе Сергиево-Посадский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ по объекту: Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, проезд Сержанта Сергея Разина, кад. номер: 50:05:0120102:20, уч. № 1».

Планируется в рамках проведения закупки построить дом общей площадью 7 118,91 кв. метров для переселения 212 человек.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.



В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.