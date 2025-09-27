Многоквартирный дом по программе реновации появится в Нагорном районе

Согласован проект многоквартирного дома в Нагорном районе по программе реновации со сносом жилых зданий, сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Иван Щербаков.

«В Нагорном районе планируют построить жилой дом на 642 квартиры. Согласно проекту, он будет состоять из 5 секций, выстроенных в Г-образную форму. На первом этаже будут помещения общественного назначения с отдельным входами с улицы», — заявил Щербаков.

Входные группы жилых секций дома спроектированы сквозными, чтобы обеспечить выход из дома как на улицу Криворожскую, так и в изолированный благоустроенный двор с детскими и спортивной площадками. В каждой секции будет по 3 лифта.

Часть квартир в доме оборудуют специально для жильцов с ограниченными возможностями здоровья. Также проектом предусмотрено создание безбарьерной среды в местах общего пользования и во дворе.

В одном из нежилых помещений на первом этаже откроется центр информирования населения о переселении по программе реновации.