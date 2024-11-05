Многодетные семьи Можайска могут получить денежную выплату взамен участка
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
В соответствии со статьей 3.1 закона Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» многодетной семье, имеющей право на бесплатное предоставление земельного участка, по ее заявлению и с ее согласия взамен предоставления такой семье земельного участка в собственность бесплатно однократно предоставляется мера социальной поддержки. На данный момент размер денежной компенсации составляет 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Право на выплату имеет один из родителей, одинокая мать (отец), усыновитель, отчим (мачеха), представляющий интересы многодетной семьи, имеющей право на бесплатное предоставление земельного участка.
Подать заявление на выплату можно посредством портала государственных и муниципальных услуг Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.