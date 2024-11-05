Многодетные семьи Можайска могут получить денежную выплату взамен участка

В соответствии со статьей 3.1 закона Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» многодетной семье, имеющей право на бесплатное предоставление земельного участка, по ее заявлению и с ее согласия взамен предоставления такой семье земельного участка в собственность бесплатно однократно предоставляется мера социальной поддержки. На данный момент размер денежной компенсации составляет 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.