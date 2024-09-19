Многодетная семья из Подмосковья решила вопрос с жильем по госпрограмме

Многодетная семья Дубовых из городского округа Химки готовится к новоселью. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла им приобрести участок земли с тремя домами, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Старшему из восьми детей Валерия и Анастасии 17 лет, младшему только 2 года. По словам мамы, образ жизни в большой семье складывался годами.

«Справляемся, у каждого свои обязанности. Домашними делами занимаюсь я. Мне помогают старшие девочки, они уже умеют готовить. Розетки починить — это к мужу. Он и мальчикам объясняет, как устранить какие-то бытовые неполадки», — рассказывает Анастасия.

Квартира, в которой жили Дубовы, для десятерых человек стала тесна. Узнав из интернета о мерах региональной поддержки, супруги смогли решить жилищный вопрос.

«Я увидела сюжет, как многодетной матери прямо в роддоме вручали ключи в рамках подпрограммы, и мы тоже решили попробовать. Все получилось! Мы выбрали земельный участок в деревне, где построены три дома. Сейчас готовимся к переезду, пока будем жить в одном доме. Совсем скоро ребята подрастут и смогут начать жить отдельно. При этом все мы будем рядом», — говорит Анастасия.

Участники подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище» — многодетные семьи Подмосковья, в которых 7 и более детей или одновременно родилось 3 и более детей, могут по свидетельству получить субсидию в размере 100% на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.