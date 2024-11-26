Многодетная семья из Красногорска купила квартиру по жилищной программе

Молодая семья Ковбаса, воспитывающая троих детей, приобрела трехкомнатную квартиру в Красногорске благодаря участию в государственной жилищной программе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир и Алина Ковбаса, а также их новорожденная дочка София и близнецы Матвей и Лука, ранее жили в однокомнатной квартире. По совету знакомых они обратились за консультацией по жилищному вопросу в администрацию города.

Теперь у семьи просторная квартира с готовым ремонтом, куда они только завезли мебель. «Огромная разница по сравнению с тем, что было, просторно даже с тремя малышами», — поделилась Алина Ковбаса.

Участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей» могут стать семьи, где каждому члену семьи принадлежит менее 10 квадратных метров жилплощади, возраст супругов — меньше 35 лет, они имеют постоянную регистрацию в Московской области и могут оплатить 65% расчетной стоимости нового жилья.

Заявки на участие в программе принимаются онлайн. Если вы тоже хотите улучшить свои жилищные условия, узнайте больше о программе на сайте министерства жилищной политики Московской области.

Эта история показывает, как государственная жилищная программа может помочь молодым семьям обрести свой уютный дом. Она вдохновляет других семей, которые мечтают о лучшем жилье, не останавливаться на пути к своей цели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.