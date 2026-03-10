Минстрой Подмосковья разъясняет перевод МКД в блокированную застройку

Встречи с жителями одноэтажных многоквартирных домов проходят в муниципалитетах Подмосковья для разъяснения порядка перевода зданий в статус блокированной застройки и оформления земли в собственность. Консультации уже состоялись в Клину, Лобне, Луховицах, Орехово-Зуеве, Серпухове и других округах, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Представители регионального минстройкомплекса, органов местного самоуправления и БТИ объясняют жителям преимущества смены статуса домов. Основная задача — подробно рассказать о процедуре и ее правовых последствиях.

Сейчас собственники фактически пользуются придомовыми участками, обустраивают огороды, устанавливают гаражи и хозяйственные постройки, однако не могут оформить землю в собственность. Из-за статуса многоквартирного дома такие объекты считаются самовольными и могут повлечь штрафы или требование о демонтаже.

После перевода в формат блокированной жилой застройки каждый блок получает отдельный вход и автономные коммуникации. Владельцы могут оформить земельный участок под своим домом, узаконить существующие строения и возводить новые на законных основаниях. Кроме того, повышается рыночная стоимость недвижимости.

Жителям напоминают, что при завершении процедуры до 1 сентября 2026 года госпошлина составит 3% от кадастровой стоимости объекта. Для начала оформления рекомендуется обратиться на консультацию в муниципалитет, где специалисты помогут подготовить документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.