Минимущества Подмосковья перейдет на новый формат работы в 2025 году

С 1 января 2025 года министерство имущественных отношений Московской области планирует перейти на новый формат работы, сообщает пресс-служба ведомства.

С докладом на правительственном совещании под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева выступил министр областного имущества Тихон Фирсов, рассказав о предстоящих планах по совершенствованию работы в части оказания государственных муниципальных услуг в земельно-имущественной сфере.

«Сейчас все государственные услуги земельно-имущественного блока можно получить в электронном виде. В непрерывном режиме ежегодно предоставляется 260 тысяч таких услуг. Одной из приоритетных задач Минимущества является совершенствование качества предоставления региональных и муниципальных услуг. Несмотря на то, что в данном направлении уже много сделано, задача по-прежнему является актуальной, поэтому мы планируем сделать еще один шаг в сторону повышения качества предоставляемых услуг ведомством», — отметил Тихон Фирсов.

Глава ведомства сделал акцент на сокращении сроков предоставления услуг и снижении процента отказов, так как потенциал для внедрения дополнительных цифровых решений имеется. Неизменным остается одно: граждане по-прежнему могут получить услугу в электронном виде — подать заявление и получить результат можно через региональный портал госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.