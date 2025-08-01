Михаил Ефремов подарил квартиру семье, с которой боролся за наследство

Актер Михаил Ефремов подарил квартиру семье, ухаживавшей за его дядей, с которой боролся за наследство несколько лет, сообщает SHOT .

Артист оформил дарственную на трехкомнатную квартиру Олимпийском проспекте на семью Громовых, которая 19 лет ухаживала за его дядей.

Сначала дядя Ефремова хотел переписать жилье на семью опекунов, но актер уговорил его не писать завещание, так как хотел выселить Громовых, продать квартиру и взять себе половину стоимости — 15 млн рублей.

Однако после выхода из тюрьмы актер изменил отношение к жизни и передумал насчет квартиры дяди. Недавно он оформил дарственную и сам оплатил услуги юриста и госпошлину за работу нотариуса, всего артист отдал около 50 тыс. рублей.

Громовы долгое время боялись, что останутся на улице и не получат квартиру, но Ефремов сжалился над ними.

Семья Ефремова владеет несколькими квартирами в Москве и области, домом в Юрмале.