Медсестра приобрела двухкомнатную квартиру в Подольске по соципотеке

Медработник Татьяна Ефремова приобрела двухкомнатную квартиру в городском округе Подольск, приняв участие в программе «Социальная ипотека». Общий стаж участковой медицинской сестры Татьяны Ефремовой составляет 25 лет. Об этом собщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» она работает с врачом-педиатром и знает, как найти подход к маленьким пациентам.

Раньше семья Ефремовых снимала жилье. Татьяна знала о программе «Социальная ипотека», но тогда средний медперсонал еще не мог претендовать на получение сертификатов. Как только список участников расширился, она подала документы.

«Такое чувство, что мы с мужем и дочкой жили в нашей «двушке» всю жизнь. Сначала нам показался непривычным новый район, а зашли в квартиру — там так уютно. Район тоже оказался очень удобным», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.