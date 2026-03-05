Медсестра из Чехова приобрела квартиру по соципотеке в Подмосковье

Медицинская сестра Чеховской больницы Светлана Комарова приобрела однокомнатную квартиру по программе «Социальная ипотека» в Подмосковье. Жилье она выбрала в новом доме с развитой инфраструктурой, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Светлана Комарова работает в ГБУЗ МО «Чеховская больница» с 2008 года, а общий стаж в медицине превышает 30 лет. По ее словам, профессия требует большой отдачи и связана не только с лечением пациентов, но и с серьезной бумажной работой.

«Честно сказать, работа у современных медиков сложная. Конечно, мы в основном ориентированы на помощь пациентам, но у нас много другой работы, например, с бумагами. С годами в нашей профессии сложно не «выгореть», но сейчас все же есть стимулы продолжать свою деятельность», — рассказала медсестра.

О программе «Социальная ипотека» она узнала от коллеги и решила принять в ней участие. Квартиру приобрела без отделки, ремонт уже завершен.

«Моя однокомнатная квартира была без отделки, но мы уже сделали ремонт, осталось обзавестись мебелью и навести уют. При выборе ориентировалась на цену, а также хотелось, чтобы квартира была в достаточно новом доме. Еще было важно наличие развитой инфраструктуры», — отметила Светлана.

Программа «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Поддержку могут получить медики, учителя, молодые ученые, специалисты в сфере ОПК и тренеры. Полный перечень специальностей и условия участия размещены на сайте министерства жилищной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.