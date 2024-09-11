Медработник из Реутова купила жилье по «Соципотеке»

Рентгенолаборант ГБУЗ Московской области «Реутовская клиническая больница» Гульнара Деккер стала участником программы «Социальная ипотека» и улучшила свои жилищные условия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гульнара в профессии уже 10 лет. О возможности принять участие в госпрограмме она узнала, когда пришла устраиваться на работу в Реутовскую больницу. Уже в этом году медик получила социальную квартиру, смогла купить квартиру в новостройке и теперь ждет ключи от собственного уютного гнездышка.

С начала 2024 года 4 специалиста системы здравоохранения получили сертификаты на покупку жилья. В рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Эта программа является мерой поддержки для педагогов, врачей, младшего медицинского персонала, молодых ученых и тренеров.

За время действия программы в Реутове 23 медработника смогли приобрести собственное жилье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.