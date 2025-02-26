Масштабный капремонт спорткомплекса стартовал в Шаховской

сегодня в 16:39

В Шаховском муниципальном округе начался масштабный ремонт местного спорткомплекса. В настоящее время рабочие проводят демонтаж старого оборудования и подготовку помещений к предстоящим работам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Общая площадь спорткомплекса составляет 516 квадратных метров. Проект предусматривает комплексное обновление инфраструктуры, включая замену инженерных сетей, ремонт помещений и обновление спортивного инвентаря.

Особое внимание будет уделено приобретению нового оборудования. На эти цели планируется направить более 10 миллионов рублей. Это позволит оснастить спорткомплекс современным и качественным инвентарем, отвечающим требованиям различных видов спорта.

Модернизация спорткомплекса станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры Шаховского округа. Обновленный комплекс позволит создать комфортные условия для занятий спортом как для профессионалов, так и для любителей.

После завершения ремонта спорткомплекс станет современным и востребованным центром для занятий спортом и физической культурой, способствуя укреплению здоровья и популяризации здорового образа жизни среди жителей округа. Ожидается, что после открытия спорткомплекс станет местом проведения соревнований различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.