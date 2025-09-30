Ликсутов: в столице на создание спортинфраструктуры привлекли более 3,5 млрд руб

В Москве продолжают появляться новые спортивные объекты. Поддержка столицы позволяет привлечь льготный кредит в размере до 500 млн рублей под 3% годовых на срок до 3 лет, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, на создание спортивной инфраструктуры в городе привлекли более 3,5 млрд рублей. Новые спорткомплексы уже появились в Бабушкинском, Нагорном, Хорошевском, Можайском районах, Южном Бутове, Тропареве-Никулине, Марьине, Москворечье-Сабурове, Куркине и в районе Якиманка.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создаются новые спортивные объекты для активного досуга горожан. При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства инвесторы привлекли уже более 3,5 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов для строительства 16 современных спортивных комплексов. Десять из них общей площадью более 50 тыс. кв. м уже введены в эксплуатацию», — уточнил Ликсутов.

При поддержке города инвесторы строят новые ФОКи с крытыми катками и теннисными кортами, футбольные площадки, а также другие объекты для занятий спортом и физической культурой.

Планируется, что к 2030 году благодаря этой программе, реализуемой совместно с департаментом спорта Москвы, в городе появится почти 300 новых спортивных объектов.

«При содействии фонда инвесторы могут привлечь по льготной процентной ставке до 500 млн рублей на срок до 3 лет. Процентная ставка по таким кредитам составляет 3% годовых. На текущий момент в активной фазе строительства находятся 6 спортивных объектов общей площадью более 40 тыс. кв. м», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Чтобы получить средства по льготной ставке, следует заключить кредитный договор, а затем обратиться в фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на специально открытый под поддержку счет компании в банке, где заключен кредитный договор, перечисляется необходимая сумма.