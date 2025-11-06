Ликсутов: в промпарке «Руднево» создано 46 тыс кв м производственных площадей

В Юго-Восточном административном округе в составе промышленного парка возведено современное здание, объединяющее производственные и административно-бытовые функции. Объект создаст комфортные условия для деятельности компаний, работающих в сфере высоких технологий, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» формируется уникальная экосистема, интегрирующая передовые производства, научные изыскания и современную инфраструктуру для бизнеса и жителей города.

«В индустриальном парке «Руднево» построен новый объект площадью 46 тыс. кв. м. Здесь появятся офисные и деловые пространства, а реализация проекта обеспечит около 750 новых рабочих мест и станет весомым вкладом в развитие инновационной промышленности столицы», – отметил Ликсутов.

Для удобства компаний-резидентов в здании реализованы современные инженерные решения. В частности, все производственные уровни связаны грузовой подъемной рампой, что дает возможность рационально использовать пространство и повышать производительность логистических операций.

Новый корпус увеличивает потенциал особой экономической зоны, создавая многофункциональную площадку для размещения предприятий различного профиля и масштаба. Сдержанное оформление фасада гармонично сочетается с архитектурой местности и отражает современные стандарты промышленного строительства в городе.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолия Гарбузова, развитие индустриального парка «Руднево» идет быстрыми и уверенными темпами. Здесь уже возведено более двадцати корпусов, чья совокупная площадь превосходит 440 тыс. кв. м.

«Новый офисно-лабораторный корпус стал четвертым объектом, введенным в эксплуатацию с начала 2025 года, и это наглядно демонстрирует высокий темп развития площадки и востребованность ее инфраструктуры у бизнеса», – сказал Гарбузов.

Пространство индустриального парка «Руднево» активно развивается за счет строительства современных офисно-производственных комплексов, которые органично сочетают в себе научно-образовательные учреждения, инновационные лаборатории и зоны социально-культурного назначения.

Помимо высокотехнологичных производств и исследовательских центров, здесь запланировано размещение объектов инфраструктуры и благоустройства – от пунктов питания и спортивных учреждений до коммунальных служб, энергетических мощностей и систем связи. Такой всесторонний подход не только гарантирует благоприятные условия для труда и отдыха, но и способствует появлению дополнительных вакансий, стимулируя рост столичного инновационного кластера.

«Мы гордимся тем вкладом, который вносим в развитие особой экономической зоны «Технополис Москва», создавая современную производственно-технологическую инфраструктуру мирового уровня. Особое внимание уделяется энергоэффективности зданий и экологической устойчивости. Мы используем новейшие строительные материалы и инженерные системы, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации», – сказал генеральный директор ООО «Промышленное строительство» Владислав Султанов.

Он уточнил, что проект компании отражает высокий уровень ответственности перед городом и деловым сообществом, создавая новые рабочие места и привлекательные условия для предприятий, нацеленных на передовые технологии и безупречное качество товаров.

ОЭЗ «Технополис Москва» – это территория со специальным юридическим статусом, предоставляющая льготные условия для ведения бизнеса инвесторам. Площадь для размещения высокотехнологичных предприятий ОЭЗ составляет более 390 га. «Технополис Москва» на протяжении ряда лет уверенно лидирует в международных и национальных отраслевых рейтингах.