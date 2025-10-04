Ликсутов: в Москве построят первый технопарк по программе создания МПТ

В северо-восточной части Москвы, благодаря программе поддержки создания мест приложения труда (МПТ), будет построен первый четырехэтажный индустриальный технопарк под названием «АФИ Пром Алтуфьево», об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина (мэра Москвы – ред.) в районе Отрадное формируется современный промышленный парк, который станет значимым элементом программы стимулирования создания мест приложения труда. Здесь разместятся производственные, складские и офисные пространства, рассчитанные как на предприятия обрабатывающей промышленности, так и на компании инновационного сектора. Реализация проекта позволит открыть 3,5 тысячи удалить рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, 890 из которых — в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда», — отметил Ликсутов.

О технопарке

Главной отличительной чертой перспективного технопарка станет инновационное для Москвы архитектурное решение — наличие авторамп, интегрированных в четыре этажа здания. Подобная структура даст возможность грузовым автомобилям средней грузоподъемности подниматься непосредственно на верхние уровни по спиральным пандусам, что значительно улучшит логистические процессы внутри строения. В результате, комплекс превратится в современное многофункциональное пространство, готовое удовлетворить запросы различных производственных секторов и стимулировать рост высокотехнологичных предприятий.

«Для создания современного технопарка площадью 133 тысячи квадратных метров будут привлечены собственные инвестиции застройщика и кредитные средства одного из крупнейших банков. Эти вложения позволят объединить проведение научных испытаний и организацию производственных процессов. Такой формат обеспечивает тесную связь науки и практики, способствует внедрению передовых технологий и создает новые возможности для развития инновационного сектора столицы», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Инвестор разрабатывает промышленный технопарк «АФИ Пром Алтуфьево» по модели light industrial. По словам генерального директора инвестиционной компании Евгения Поташникова, специалисты внедряют международный опыт многоуровневых промышленных пространств, чтобы создать новые возможности для местных производителей.

Поташников отметил, что многоэтажные индустриальные парки внутри города не только обеспечат комфортные рабочие места, но и положительно повлияют на экономику и облик Москвы. В условиях импортозамещения проект позволит компаниям разместить производство в столице с использованием льготных городских программ поддержки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении в программу стимулирования создания мест приложения труда двух новых объектов промышленного назначения и одного нового объекта общественно-делового назначения.

О программе создания мест приложения труда

С 2020 года в Москве действует программа, направленная на создание новых рабочих мест. За это время она распространилась почти на все районы. Инвесторы планируют построить свыше 230 объектов с общей площадью более 6 млн квадратных метров, включая промышленные предприятия, офисы, торговые центры, а также учреждения образования, культуры и спорта.

В городскую экономику будет привлечено более 2,2 трлн рублей инвестиций, что поможет создать около 310 тысяч рабочих мест в разных отраслях. Такое развитие инфраструктуры значительно улучшит ситуацию на рынке труда практически во всех секторах городской экономики.