Ликсутов: в Москве построят более 40 новых объектов в этом году

Программа стимулирования создания мест приложения труда на новых объектах поможет найти работу рядом с домом более 35 тыс. москвичам, поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Известно, что часть объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда будет построена в рамках МаИП. Столица занимается их реализацией с 2016 года.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы привлекаем инвесторов к формированию сбалансированной городской среды и созданию новых рабочих мест в шаговой доступности. Это способствует снижению маятниковой миграции и соответствует концепции 15-минутного города», — объяснил Ликсутов.

Помимо этого, министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов поделился более подробной информацией о том, какие объекты будут возведены в текущем году.

«При поддержке города в этом году планируется завершить строительство семи объектов промышленного назначения. Производственные комплексы по выпуску строительной продукции появятся в районах Савелки, Покровское-Стрешнево и Внуково. Первый в Москве промышленный технопарк для размещения пищевых производств откроется в Очаково-Матвеевском. Для строительства этих производств в рамках МаИП город на особых условиях предоставил земельные участки общей площадью свыше 24,5 га. Суммарно на предприятиях появится более 1,3 тыс. рабочих мест», — сказал он.

Для объектов, которые нацелены на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест Москва предоставляет земельные участки без проведения торгов.

Кроме того, по программе стимулирования создания мест приложения труда в этом году введут в эксплуатацию Центр инноваций и импортозамещения, где смогут разместиться компании по разработке и выпуску высокотехнологичной продукции, 11 офисных и бизнес-центров, два логистических парка, четыре торговых центра, а также 16 образовательных объектов и спорткомплекс.

Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечивает комплексную и сбалансированную застройку районов.

За четыре года реализации программа охватила практически все районы столицы.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.