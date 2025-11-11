Ликсутов: техкомпании получат новые офисные площади в технопарке «Алабушево»

В технопарке «Алабушево» будет создано более 7 тыс. кв. м современных офисных площадей для компаний, работающих в сфере высоких технологий. Завершение строительства бизнес-центра в составе второй очереди по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) осуществляет девелопер Capital Group, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по указанию мэра Москвы Сергея Собянина в столице формируется современная промышленная экосистема, способствующая устойчивому развитию экономики и открывающая широкие перспективы для трудоустройства москвичей.

«Одним из показательных примеров такой работы стал технопарк „Алабушево“ в Зеленограде. Две его очереди занимают свыше 100 тыс. кв. м, после полного ввода в эксплуатацию здесь появится более 2,5 тыс. новых рабочих мест», — отметил Ликсутов.

В бизнес-центре будут расположены офисные помещения класса B+, которые обеспечены современными инженерными системами кондиционирования, связи и безопасности. Благодаря рациональным планировкам здесь можно будет обустроить лаборатории и исследовательские (R&D) зоны для создания новых продуктов и технологических решений.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, программа стимулирования создания МПТ нацелена на формирование современных офисных пространств для высокотехнологичных компаний и развитие передовой деловой инфраструктуры Москвы.

«Реализация проекта укрепляет промышленный потенциал столицы, обеспечивает предприятия комфортными условиями для работы и способствует созданию новых рабочих мест. Благодаря строительству бизнес-центра в технопарке „Алабушево“ жители столицы смогут трудоустроиться рядом с районами проживания, что снизит маятниковую миграцию и соответствует принципам концепции „15-минутного города“», — пояснил Гарбузов.

Он добавил, что площадь второй очереди объекта достигнет 50 тыс. кв. м, а после окончания строительства здесь появится 1250 рабочих мест.

Все работы на площадке проводятся под надзором Мосгосстройнадзора.

Как сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, в рамках второго этапа возводятся офисный и 2 производственных корпуса высотой от 1 до 7 этажей, чья совокупная площадь составляет более 54,2 тыс. кв. м.

«Инспекторы Комитета провели уже 6 выездных проверок, в ходе которых оценивали соответствие выполненного объема работ проектным решениям. В мероприятиях участвовали специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для проведения инструментального контроля качества конструкций и материалов», — сказал Слободчиков.

Кроме деловой инфраструктуры, в составе второй очереди технопарка строятся 2 производственных корпуса для размещения мощностей компаний-резидентов.

По словам члена правления, директора по правовым вопросам Capital Group Владимира Галактионова, офисный центр в «Алабушеве» поспособствует формированию целостной экосистемы для роста высокотехнологичного бизнеса.

«Интеграция офисов с производственными мощностями позволит резидентам сократить время от идеи до прототипа, что в конечном счете повысит темпы решения стратегических задач импортозамещения как в столице, так и в целом в стране», — сказал Галактионов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует с 2020 года и распространилась на большинство районов столицы. Инвесторами будет построено более 250 объектов общей площадью 7,8 млн кв. м.

В их число войдут новые промышленные комплексы, офисные и торговые центры, а также объекты образования, культуры и спорта.

Суммарный объем инвестиций в развитие городской среды и создание рабочих мест превысит 2,7 трлн рублей, что позволит открыть около 340 тыс. новых вакансий в различных отраслях городской экономики.