Ликсутов: промышленники столицы нарастили объемы производства более чем на 15%

По итогам 11 месяцев текущего года индекс промышленного производства в столице увеличился на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Наиболее значительный рост производства наблюдался в отраслях легкой промышленности, химической промышленности, а также в производстве компьютеров, оборудования и прочей техники.

«Город предлагает предприятиям набор финансовых и нефинансовых инструментов поддержки. Благодаря этому динамично расширяется география поставок, растет качество и объем выпускаемой продукции. Так, с января по ноябрь промпроизводство в столице увеличилось более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Столь высокую динамику во многим обеспечили предприятия обрабатывающих отраслей, увеличившие выпуск на 16,4 процента. Наибольший рост отметили предприятия легкой, машиностроительной отраслей, а также производители компьютеров, электроники и химпродукции», — уточнил министр.

В Москве за период с января по ноябрь 2024 года производство одежды увеличилось на 25%. Производство меховых изделий выросло на 9,8%, вязаных и трикотажных товаров — на 29,7%. Также объем выпуска обуви увеличился на 7,5%.

Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился более чем в два раза, химических изделий — на 15,2%, бумаги — более чем в четыре раза.

Московские предприятия машиностроения увеличили выпуск продукции на 4,3%. За 11 месяцев объемы производства металлообрабатывающего оборудования и прочих станков выросли на 3,6%.

«Позитивная тенденция роста отгрузок говорит о том, что столичная продукция конкурентоспособна. С января по ноябрь 2024-го промышленники поставили заказчикам продукции более чем на 10 триллионов рублей, что почти на 10% превышает результаты такого же периода прошлого года. В частности, на 21,1% выросла отгрузка продуктов питания, на 45,7% — одежды, на 14,1% — машин и оборудования, почти на 40% — компьютеров, электронных и оптических изделий», — заключил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.