Ликсутов: Москва открыла торги на право реализации МаИП в ЗелАО

В Зеленограде победитель аукциона получит право возвести промышленное предприятие в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП). В здании можно будет разместить производства различных отраслей, включая автомобильную, легкую, фармацевтическую, пищевую и другие, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению мэра Сергея Собянина в городе активно развивают современную промышленную инфраструктуру.

«Это способствует локализации на территории столицы высокотехнологичных производств и появлению новых высокооплачиваемых рабочих мест. Так, город открыл торги на реализацию масштабного инвестиционного проекта в ЗелАО», — отметил Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что победитель сможет построить предприятие в сфере автомобилестроения, легкой, фармацевтической, пищевой или строительной промышленности.

Соглашение о МаИП предполагает, что победитель торгов получит земельный участок в аренду на три года. За этот срок инвестор должен будет построить промышленный объект площадью не менее 4,7 тыс. кв. м и организовать производство.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, с 2024 года город проводит аукционы на реализацию крупных инвестпроектов.

«Практика показывает, что такой подход позволяет инвестору значительно сократить срок согласования и в короткие сроки приступить к реализации проекта, так как победитель аукциона получает от города предварительно подготовленный земельный участок: в правила землепользования и застройки вносят изменения, а также определяют виды разрешенного использования земельного участка для строительства промышленного объекта», — рассказал Гарбузов.

В рамках новой системы отбора инвесторов для МаИП город уже подписал первое соглашение.

На сегодня в столице реализуется более 90 масштабных инвестпроектов, в результате которых в разных районах появятся новые промышленные предприятия и около 60 тыс. рабочих мест.