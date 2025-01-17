Ликсутов: более 300 тысяч новых рабочих мест появится в столице

В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в столице будет возведено свыше 200 новых объектов, где будет трудоустроено почти 305 тыс. жителей столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В прошлом году по программе инвесторами было введено в эксплуатацию 14 новых объектов. В результате город получил около 20 тыс. новых рабочих мест.

«Формирование сбалансированной и комплексной городской инфраструктуры позволяет москвичам найти интересную и высокооплачиваемую работу в шаговой доступности от дома. Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина, в городе появляются новые промышленные предприятия, бизнес-центры, логистические комплексы, а также учреждения образования, культуры и здравоохранения. При поддержке города инвесторы построят свыше 200 новых объектов, куда смогут трудоустроиться около 305 тысяч москвичей», — отметил Максим Ликсутов.

С 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы Москвы. На развитие городской инфраструктуры привлекут свыше 2,2 трлн рублей.

Министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов рассказал более подробную информацию о ходе программы в столице.

«В 2024 году мы удвоили объем инвестиций в программу. Нарастающим итогом инвесторы вложат в создание мест приложения труда более 2,2 трлн рублей. Из них более 220 млрд рублей будет привлечено в рамках реализации проектов строительства промышленной инфраструктуры. Будет построено свыше 850 тысяч квадратных метров производственных площадей», — прокомментировал он.

С момента старта программы правительство Москвы заключило свыше 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более 6 млн кв. м недвижимости.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.