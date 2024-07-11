Лидер складской недвижимости в России увеличил площади склада в Подмосковье

Склад для хранения фильтров для воды и сменных элементов к ним построили в Раменском городском округе. Застройщик уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Объект сопровождал персональный менеджер центра содействия строительству. Документ выдан Главгосстройнадзором Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь склада — 2,8 тыс. кв. метров, инвестиции в строительство нового здания составили 96 млн рублей. С вводом объекта в эксплуатацию, на складе создано 29 новых рабочих мест. Здесь будут осуществлять временное хранение бытовых фильтров для воды и комплектующих, после чего отгружать продукцию в крупные торговые сети.

Подать заявку на сопровождение нежилого объекта менеджерами центра содействия строительству при правительстве Московской области можно любым удобным способом: по телефону +7 (498) 602-00-00, отправив письмо на почту css@mosreg.ru или заполнить заявку на официальном сайте css.mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.