Лев Мазараки: антихрупкость как новая логика девелопмента

Председатель совета директоров инвестиционно-промышленной группы «Стилобат» Лев Мазараки рассказал изданию «Сноб», почему старая модель девелопмента больше не отвечает реальности, и какие подходы формируют отрасль сейчас.

Антихрупкость как принцип развития

Термин «антихрупкость» описывает системы, которые способны извлекать выгоду из неопределенности. Для них стресс, ошибки и нестабильность становятся источником роста. В природе по этому принципу работает иммунитет. В экономике — устойчивые структуры, которые не просто переживают кризисы, а используют их как точку развития. Сегодня изменения происходят быстрее, чем обновляются стратегические планы компаний. Меняются экономические условия, логистические цепочки, запросы потребителей.

Девелопмент как механизм развития территорий

Одновременно меняется и само понимание девелопмента. Сегодня это уже не просто строительство и продажа недвижимости. Речь идет о более сложной задаче — капитализации территорий и формировании экономической ценности городской среды.

В России строительный комплекс остается одним из ключевых элементов экономической устойчивости. Через него инвестиции напрямую влияют на развитие регионов. По данным правительственной комиссии по региональному развитию, строительная отрасль формирует в среднем 15–16% налоговых поступлений региональных бюджетов, а в некоторых субъектах этот показатель достигает 20%.

Новая роль бизнеса в городской среде

В подобных условиях понимание бизнес-сообществом своей социальной ответственности становится особенно важным. Меняется сама философия девелопмента, которая больше не ограничивается простым возведением зданий и последующей реализацией квадратных метров. Речь идет о наращивании градостроительного потенциала и капитализации территорий — формировании долгосрочной экономической и социальной ценности городских пространств.

Приоритетом сегодня пользуются проекты, разработанные с учетом гармоничной интеграции в существующую городскую ткань, создающие новые точки притяжения и работающие на развитие среды в целом, подстраиваясь под ее импульсы, наиболее полно раскрывая потенциал территории. Компании, осознанно инвестирующие в технологии, человеческий капитал и делающие ставку на интеграцию своих проектов в городскую инфраструктуру, закладывают основу для устойчивого развития на годы вперед.

Гибкость вместо жестких моделей

Современный рынок требует от участников умения быстро перенастраивать проекты в режиме реального времени с учетом меняющихся экономических реалий, внешних ограничений и запросов конечных потребителей. Именно поэтому можно говорить о том, что классическая модель девелопмента, построенная по принципу жесткой иерархии и линейного планирования, окончательно уступает место более сложным и адаптивным структурам.

Способность девелопмента к оперативной пересборке стратегий, подходов, логистики и производственных процессов в условиях непредсказуемости становится первостепенной.

Кто будет выигрывать на новом рынке

Современный девелопмент — это отрасль, которая учится извлекать выгоду из вызовов. Сегодня побеждает не размер компании, а гибкость, умение следовать не только букве плана, но и логике живого развития.

В ближайшем будущем будут процветать компании, способные реализовывать системный подход, обладающие долгосрочными стратегиями и работающие по принципу нейросети — способные к гибкости, самообучению и адаптации без потери устойчивости.

