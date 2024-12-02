Лейпи: неипотечные сделки впервые стали популярнее ипотечных в Сбере

сегодня в 11:55

В ноябре неипотечные сделки обогнали в Сбере ипотечные, сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Такие изменения на рынке российской недвижимости произошли впервые, сказал Лейпи на Domclick digital forum.

Это связано с тем, что в сегменте льготного кредитования появился ряд значительных ограничений. Снижению спроса на ипотеку также послужила высокая ключевая ставка.

Ранее гендиректор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев отметил, что на вторичном рынке есть несколько стратегий для выгодной покупки квартиры, например, дисконт от собственника.