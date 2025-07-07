Лайфхаки для новосела: эксперт рассказал, как правильно въехать в новым дом

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Эксперт Левин: при въезде в новый дом стоит проверить работу лифта и домофона

Генеральный директор управляющей компании «ПИК-Комфорт», эксперт по заселению Василий Левин заявил, что въезд в новую квартиру потребует несколько предварительных действий: необходимо проверить работу инженерных систем и механизмов, исправность дверей и окон, домофона и лифта, сообщает «Секрет фирмы» .

«Чтобы избежать бытового хаоса, рекомендуем сначала занести в квартиру только базовый набор мебели», — сказал эксперт.

По его словам, временные решения — скотч, крючки-липучки следует предусмотреть заранее. Имеет смысл купить бытовую химию и убрать коробки.

Еще один важный вопрос — это документы. В первую неделю жизни на новом месте люди часто занимаются открытием лицевого счета, запросами по воде и отоплению.

Перед заездом эксперт посоветовал тщательно протестировать все коммуникации и четко сформулировать заявки.