Курская область лидирует в России по росту цен на жилье

Курская область заняла первое место в России по темпам роста стоимости квадратного метра жилья. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн, отметив влияние жилищных сертификатов для жителей приграничных районов.

Хинштейн рассказал, что регион стал лидером в стране по росту цен на жилье. По его словам, выдача жилищных сертификатов жителям приграничных районов, потерявшим дома из-за обстрелов, значительно повысила спрос на рынке недвижимости.

«Была дискуссия с моими предшественниками, которые считали, что сертификаты нужно реализовывать только на территории региона. Я с этим не согласен. Если мы не можем обеспечить людей жильем, они не должны страдать. Сертификат можно использовать в любой точке России, если его стоимость это позволяет», — пояснил Хинштейн в эфире радио Sputnik.

Глава региона уточнил, что в Курской области выдано около 15 тысяч сертификатов, из которых более 10 тысяч уже реализованы. По итогам ноября средняя стоимость одного сертификата составила 6,7 млн рублей.

Большинство получателей сертификатов приобрели жилье в Курской области. Для их поддержки власти начали строительство малоэтажных домов и коттеджных поселков — уже подобраны 38 земельных участков, первые торги и стройки стартовали. Однако, как отметил Хинштейн, не все жители приграничных районов готовы переезжать в города, поскольку многие из них — сельские жители.

Губернатор добавил, что говорить о полном восстановлении региона пока рано из-за продолжающихся налетов со стороны ВСУ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.