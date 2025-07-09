Куриные яйца в стенах: как наказать рабочих, оставивших неприятные сюрпризы

Советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков рассказал, что случаи, когда строители прячут куриные яйца в стенах квартир и требуют деньги за информацию о «подарке», связаны с конфликтами по оплате работ. Эксперт рекомендовал в подобных ситуациях обращаться в полицию, сообщает Общественная Служба Новостей .

В Екатеринбурге и Москве были зафиксированы случаи, когда строители, выполняющие ремонт в новостройках, прятали куриные яйца в гипсокартонных стенах. После появления неприятного запаха рабочие требовали у владельцев квартир оплату за информацию о местонахождении источника зловония.

По словам эксперта, такие ситуации возникают, когда рабочие считают, что им не доплатили за выполненную работу. Барсуков отметил, что подобные случаи не являются массовыми и чаще встречаются при строительстве частных домов, где между сторонами возникают разногласия.

«Все подобные истории, о которых я слышал, были связаны именно с конфликтом по оплате, когда строители считают, что им не доплатили», — рассказал Барсуков.

Он добавил, что если строители начинают вымогать деньги, заказчику следует обратиться в полицию, поскольку такие действия подпадают под статью 163 УК РФ «Вымогательство».

Согласно закону, за вымогательство предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы до 4 лет и штрафа до 800 тыс. рублей. В случае совершения преступления группой лиц или в крупном размере срок может достигать 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.