Купить жилье в Дубае по ипотеке оказалось гораздо выгоднее, чем в Москве

Рыночные ставки по ипотеке в России стала заградительными, превысив 20%. В таких условиях с точки зрения инвестиций гораздо более выгодным приобретением является покупка жилья в Дубае, чем в Москве, сообщила РИАМО генеральный директор Colife Invest Ольга Полетцкая.

По ее мнению, такой вариант покупки жилья в Дубае имеет преимущества. Кроме приобретения за наличные, можно оформить и ипотечный кредит, ставка по которому варьируется в районе 4%. Существует также рассрочка.

«Инвестиционно это более выгодное приобретение жилья, чем, например, в Москве. Люди это понимают и рассматривают покупку жилья в Дубае, что заметно по увеличению количества покупателей из России», — отметила эксперт.

По ее словам, порог входа примерно одинаковый, а стоимость самой квартиры в процентах растет намного лучше. Кроме того, сдавать ее в аренду можно дороже, чем в Москве, но при условии, что вы покупаете ликвидный объект, добавила Полетцкая.