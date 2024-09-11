сегодня в 14:05

Крытые теннисные корты в Ступине откроют после ремонта в сентябре

Ремонтные работы на теннисном корте физкультурно-оздоровительного комплекса «Теннис» при спортивной школе «Ока» в Ступине находятся на финальной стадии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Монтаж кровли завершен на 80%, параллельно ведутся работы по утеплению и гидроизоляции.

Как отметила заместитель главы округа Юлия Калинина, согласно плану строительные работы должны быть завершены в сентябре текущего года.

«На данный момент подрядчик соблюдает график выполнения работ, не допуская существенных отставаний», — сообщила Калинина.

Скоро ступинские спортсмены и любители тенниса вернутся в обновленное спортивное сооружение, которое будет отвечать современным требованиям и стандартам.

По словам замглавы, реконструкция спортивного объекта позволит создать более комфортные условия для тренировок и соревнований, а также даст новый импульс развитию тенниса в Ступине.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.