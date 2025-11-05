Крупное помещение у станции метро «Новые Черемушки» реализуют на аукционе

На городские торги выставили просторное нежилое помещение , расположенное в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Новые Черемушки». Благодаря свободному назначению объект можно адаптировать под самые разные коммерческие задачи, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что близость к метро — это не просто дополнительное преимущество, а ключевой фактор для многих предприятий торговли и сферы услуг. Подобное расположение может привлечь повышенный поток клиентов и ускорить возврат вложенных средств.

«Сейчас на городских аукционах представлено около 100 коммерческих помещений, расположенных в шаговой доступности от метро. Одно из них находится в Обручевском районе, его площадь превышает 450 квадратных метров. Свободное назначение создает широкие возможности практически для любых видов бизнеса», — отметил Пуртов.

Помещение занимает первый этаж жилого дома по адресу: ул. Профсоюзная, д. 60. Оно имеет отдельный вход и подключено ко всем необходимым инженерным коммуникациям, а его площадь составляет 461,2 квадратного метра.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 6 ноября, а сами торги состоятся 18 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Чтобы принять в них участие, необходимо пройти регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

В столице на торги выставляют различное имущество, витриной которого является городской инвестпортал. Раздел «Торги Москвы» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.