Крупное коммерческое помещение в Хорошевском районе Москвы выставили на торги

Помещение находится по адресу: Ходынский бульвар, дом 13. Его площадь составляет 383,2 кв. м. Инвестор сможет использовать его для открытия любого бизнеса: от розничной торговли до сферы общественного питания и развлечений.

«Свободное назначение большинства помещений на городских аукционах позволяет предпринимателям воплощать в жизнь самые разные идеи: от супермаркета до IT-школы, квест-пространства или пекарни. Объект, подходящий для реализации всех этих проектов, сейчас можно приобрести в Хорошевском районе. Помещение занимает более 380 кв. м на первом этаже жилого здания недалеко от станции метро „ЦСКА“, популярных парков „Ходынское поле“ и „Березовая роща“, а также одного из самых крупных торговых центров столицы. Выгодное расположение и большая площадь могут стать основой для рентабельного бизнеса», — прокомментировал Пуртов.

Прием заявок на участие в торгах завершится 13 ноября, а аукцион пройдет 25 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.