Крупнейший дистрибутор химсырья завершает строительство склада в Ногинске

Главгосстройнадзор Подмосковья провел профилактический визит на стройплощадку складского здания «А2» в составе комплекса зданий компании «Нортекс» в Богородском городском округе. Объект возводят в Ногинске на Электростальском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Объект площадью 5,3 тыс. кв. м достроят уже этим летом. На сегодняшний день его строительная готовность — 94%. В ходе профвизита, проведенного по инициативе застройщика, инспекторы дали все необходимые рекомендации и разъяснения.

Здание предназначено для хранения горючих материалов, а также негорючих в горючей упаковке. Склад входит в состав комплекса компании «Нортекс» — одного из крупнейших дистрибуторов химического сырья и строительных систем в России и странах СНГ.

В частности, компания поставляет горнорудные химические материалы, адгезивы, композитные, смазочные и лакокрасочные материалы, моющие средства, каучук, полимеры, полиуретаны и многое другое.

Складская сеть застройщика функционирует в нескольких регионах страны — от Владивостока до Краснодара.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.