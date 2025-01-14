Корпус автомобильно-дорожного колледжа открылся после капремонта в Бронницах

Завершился капитальный ремонт учебного корпуса и мастерских автомобильно-дорожного колледжа в городском округе Бронницы. На улице Л. Толстого, 11, состоялось торжественное открытие, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы велись по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

В зданиях учебного корпуса и мастерских полностью заменили инженерные сети и оборудование, окна, обновили фасад, провели кровельные работы, выполнили внутреннюю отделку, заменили все оборудование, выполнили благоустройство. Общая площадь зданий составляет 1 974,2 кв. метра.

В корпусе расположено 8 мастерских, 4 учебных аудитории, 3 подсобных помещения, 2 административных кабинета, 2 санузла, технические помещения. В мастерских на первом этаже стоят новый ГАЗ и трактор «Беларус». А также современное оборудование для сварки и ремонта автомобилей.

«Сегодня мы открываем мастерские по профилю транспорта и логистики, тяжелой, грузовой техники, сварочных работ. У нас появилось новое оборудование — это и грузовая, и тяжелая техника. Надеюсь, это поможет вам стать теми специалистами, которых ждет Московская область», — отметила директор автомобильно-дорожного колледжа Светлана Букреева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.