Компания «Самолет Плюс» сменила название на группу «Плюс»

Смена названия компании отражает ее развитие и переход к единой бренд-архитектуре, которая объединяет ключевые технологические направления деятельности. В рамках обновления планируется редизайн цифровых платформ и комплексная коммуникация с партнерами, сотрудниками и клиентами компании.

В скором времени изменения будут официально зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

За три года группа «Плюс» объединила множество сервисов и платформ. В состав первоначальной цифровой инфраструктуры вошли такие проекты, как «Топнлаб» (крупнейшая в РФ CRM-система для рынка недвижимости), «Домбук» (платформа для продажи новостроек), и «Рерумс» (сервис по обустройству жилья).

Еще были запущены мультилистинговая система в сфере недвижимости, сервис по продаже мебели для застройщиков, платформа для инвесторов и флипперов, а также ИИ-платформа для риелторов и финтех-продукты. Для единообразия и легкости считывания структуры к названиям проектов был добавлен элемент «Плюс». Это объединение проектов под общим брендом делает структуру бизнеса более прозрачной.

При этом сеть офисов, работающих по франшизе, продолжит свою деятельность под известным на рынке брендом «Самолет Плюс». Бренд остается лидером по узнаваемости среди агентств недвижимости и входит в топ-4 сервисов в сфере недвижимости по уровню узнаваемости в стране.

«Сервис квартирных решений „Самолет Плюс“ создавался как прикладной, понятный и масштабируемый инструмент для участников рынка недвижимости. За 3 года вокруг него сформировалась целая экосистема: цифровые технологии, мультилистинговая системе, финтех-решения, сервисы по меблировке и ремонту», — заявил гендиректор группы «Плюс» Александр Попов.

Он подчеркнул, что за этот период компания разработала стандарты работы агентской сети, которые считает образцовыми для всего рынка. В первую очередь речь идет об услугах бизнесу — агентствам недвижимости и застройщикам. При этом конечный клиент получает поддержку на всех этапах: от первого звонка и визита в офис до завершения сделки.

Попов добавил, что переименование — не просто смена названия, а переход к прозрачной структуре, которую легко считывать и понимать, в том числе в контексте подготовки к IPO. Группа намерена продемонстрировать рынку, как она устроена и куда движется.