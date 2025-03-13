Колоссальные расходы: почему в РФ невозможна раздача квартир всем желающим?

Эксперт Тумин: раздача квартир в РФ означала бы возвращение к плановой экономике

Директор рынков России и СНГ агентства недвижимости Fam Properties Валерий Тумин заявил, что сейчас практически невозможно возвращение к бесплатной раздаче квартир, как в советское время: это потребует колоссальных бюджетных расходов и госконтроля над значительной частью стройотрасли, сообщает Газета.ru .

«Фактически это означало бы возврат к плановой экономике, где ключевые ресурсы распределяются централизованно. В современных реалиях рыночной экономики и при существующих финансовых ограничениях подобная схема выглядит маловероятной», — сказал Тумин.

По его словам, главный вопрос — кто окажется «дарителем» жилья: частные застройщики, которые сами зачастую нуждаются в субсидиях, или государство.

Кроме того, заместитель председателя Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко также подчеркнул, что сейчас «дарить» квартиры гражданам, как это было в СССР, очень сложно.