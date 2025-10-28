Коливинг VS отдельная квартира: где и как живут студенты разных специальностей

Студенты факультетов права и юриспруденции чаще других снимают комнату или делят квартиру с друзьями, а учащиеся экономических и IT-специальностей предпочитают жить в отдельных квартирах, рассказали РИАМО в компании Level Group.

Девелопер Level Group провел исследование среди студентов российских вузов, чтобы выяснить, в каких условиях живут учащиеся разных специальностей. Оказалось, что студенты факультетов права и юриспруденции больше других склонны к коллаборации — каждый второй (47%) из них живет не один — снимает комнату или делит квартиру с друзьями. В целом же такой стратегии проживания придерживается больше трети студентов (36%). Помимо учащихся юридического направления, совместная жизнь с друзьями или просто в квартире с другими людьми близка студентам из IT (13%), психологии, педагогики (13%), инженерных специальностей (7%) и гуманитарных наук (6%).

Снимать квартиру для самостоятельной жизни готово чуть меньше российских студентов — 28%. Среди них половина (47%) – представители экономического направления и менеджмента — и еще 46% – информационных технологий. Оставшиеся 7% приходятся на студентов психологического факультета и инженерных специальностей.

«Мы видим, что студенты технических и экономических направлений чаще выбирают отдельное жилье — это может быть связано как с финансовыми возможностями, так и с повышенными требованиями к тишине, концентрации и личному пространству. Согласно нашим данным, треть студентов отмечает именно эти факторы как ведущие для академической успеваемости. В то же время студенты юридических, психологических факультетов нередко склонны к коллаборации: почти каждый второй делит жилье с другими. Это может быть связано как с бюджетными ограничениями, так и с профессиональной спецификой — умением договариваться, выстраивать совместные правила и учитывать интересы других», — прокомментировали в пресс-службе Level Group.

Опрос также показал, что наиболее важными факторами при выборе квартиры для современных студентов оказались современный ремонт (68%) и адекватная цена (64%). За ними следуют наличие интернета и техническая оснащенность жилья (32%), удобное расположение, включающее близость к вузу, центру города и транспортную доступность (31%). Закрывает пятерку наличие бытовой техники (стиральная машина, холодильник, плита) в квартире (17%).

