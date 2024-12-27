Княжевская: в Зеленограде построят научно-промышленный центр

сегодня в 12:51

В столичном районе Крюково построят научно-промышленный центр. Соответствующие изменения внесли в правила землепользования и застройки участка, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что возведение научно-промышленного центра планируется на территории площадью порядка 27,6 га.

«Он будет включать крупный производственно-складской комплекс с многоуровневым паркингом площадью 258 тыс. кв. м, административно-деловые объекты, занимающие 70 тыс. кв. м, а также гостиничный комплекс площадью 10 тыс. кв. м», — сказала Княжевская.

Предварительно, благодаря производственно-деловой локации город получит порядка 5 тыс. новых рабочих мест.