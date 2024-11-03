сегодня в 15:12

Княжевская: в районе Текстильщики появится дом по реновации

На юго-востоке столицы по программе реновации будет построен еще один дом, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Дом будет находиться в районе Текстильщики по адресу: ул. Малышева, вл. 26, корп. 1.

«На территории планируют построить многоквартирный жилой дом предельной площадью 26 тыс. кв. м. Участок находится в пешей доступности от станции „Волжская“ Люблинско-Дмитровской линии метро и городского вокзала „Печатники“», — заявила Княжевская.

Около будущего дома расположены несколько учебных заведений и центров детского творчества.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для реализации реновации в проекте бюджета на 3 года заложено 1,2 трлн рублей.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации жилья утвердили в августе 2017 года.