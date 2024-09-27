Княжевская: оформлен план участка под дом по реновации на северо-востоке столицы

На северо-востоке столицы в рамках квартальной застройки появится новостройка по программе реновации, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Под будущий объект был выпущен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) площадью 0,36 га. Он находится в Бабушкинском районе.

«Жилой дом предельной площадью 22,1 тыс. кв. м появится на Изумрудной улице, земельный участок 22. В рамках обновления жилого фонда новоселы получат не только улучшенную планировку квартиры в новом доме, но и современную городскую среду с продуманной и востребованной инфраструктурой», — отметила Княжевская.

Здание будет возведено в пешей доступности от парков, торговых центров, образовательных и медицинских учреждений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на северо-востоке города новые квартиры по реновации получили свыше 14 тыс. человек. Там ввели в эксплуатацию 46 ЖК, 45 новостроек передано под заселение, а еще 55 домов числятся на стадии проектирования и строительства.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она затрагивает почти 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.