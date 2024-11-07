Княжевская: дом по реновации появится на северо-востоке столицы

Москомархитектурой был выпущен градостроительный план земельного участка площадью 0,3 га, который расположен на северо-востоке столицы, поделилась председатель комитета по архитектуре и градостроительству города (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Участок предназначается для строительства жилого дома по программе реновации.

«Новостройка в рамках квартальной застройки предельной площадью 13,2 тыс. кв. м расположится по адресу: ул. Шушенская, з/у 12, в транспортной доступности от станции „Бабушкинская“ Калужско-Рижской линии метро», — уточнила председатель комитета Княжевская.

На сегодняшний день в Лосиноостровском районе столицы функционирует сеть наземного общественного транспорта и также предоставлена вся нужная городская инфраструктура. Так, к примеру, детсады, школы, больницы, поликлиники и развлекательно-досуговые центры.

Жильцы ветхого фонда получат новые и просторные квартиры в современном доме. Кроме этого, рядом с ними находится продуманная среда с детскими площадками и зонами для отдыха.

«Всего в Лосиноостровском районе предстоит расселить 68 старых домов. Более 12 тыс. человек получат квартиры в новых жилых комплексах по реновации. Придомовые территории новостроек озеленят, там установят детские и спортивные площадки для досуга горожан», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ознакомиться с подробной информацией о программе реновации можно на портале mos.ru. Больше о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.