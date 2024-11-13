Княжевская: 4 новых дома построят в московских Черемушках по программе реновации

Четыре новых дома в рамках программы реновации построят в московском районе Черемушки. Выпущены градостроительные планы земельных участков суммарной площадью три гектара, на которых и появятся строения, рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Юлиана Княжевская.

Новые четыре дома построят на улице Каховке. Для них отведены земельные участки под номерами 22/1, 22/2, 22/3 и 22/4. Максимальная площадь новостроек будет 35,6, 31,3, 24,4 и 54 тыс. «квадратов», отметила председатель Москомархитектуры.

Рядом с четырьмя новыми домами расположена станция метро «Зюзино».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что на программу реновации за три года выделят 1,2 трлн рублей. Подробности о ней опубликованы на сайте mos.ru. Также есть описание квартир и домов, которые возводятся в рамках нее.

Программа реновации в Москве была запущена в августе 2017 года. Она затронет почти млн жителей столицы. Произойдет расселение более 5,1 тыс. домов.

В 2023 году в Москве отдано под заселение 59 новостроек. Были переселены 47 тыс. горожан. Собянин давал поручение нарастить скорость реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди российских регионов по скорости и объемам строительства. За несколько лет в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию домов в мегаполисе увеличился с трех до пяти-семи млн «квадратов» в год.