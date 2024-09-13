Ключи от собственной квартиры вручили ребенку-сироте из Истры

В округе Истра 18-летнему Арсению, который остался без попечения родителей, вручили ключи от квартиры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ключи от собственного жилья вручили Арсению в торжественной обстановке в здании администрации городского округа Истра.

Квартира молодого человека просторная, со своей лоджией и отдельной кухней. В ней уже проведен ремонт, есть вся необходимая мебель для проживания.

В этом году в городском округе Истра при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева переехали в благоустроенные квартиры уже 9 наших юных жителей в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А до конца года планируется обеспечить собственным жильем еще 7 детей-сирот.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.