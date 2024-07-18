Ключи от новых квартир получили жильцы аварийного дома в Одинцовском округе

Ключи от новых квартир получили жильцы многоквартирного дома № 5 по улице Институт в Больших Вяземах Одинцовского городского округа, который признали аварийным и подлежащим сносу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Квартиры для жителей аварийного дома приобретались в ЖК «Высокие Жаворонки». Переселенцам без доплаты предоставили равнозначное по числу комнат жилье. В помещениях была выполнена муниципальная отделка, установлены стеклопакеты, радиаторы отопления, электрооборудование и сантехника. Жилье уже оборудовано счетчиками, домофонами и пожарной сигнализацией.

В свою двухкомнатную квартиру переехала и семья Безбородовых. В доме на улице Институт у них была «двушка» площадью чуть больше 46 кв. метров. Площадь новой квартиры в «Высоких Жаворонках» 65,2 кв. метров.

«Вы посмотрите, какая большая кухня! , — поделилась эмоциями Татьяна Степановна, мама собственника. — Раньше нам даже есть приходилось по очереди, такая была теснота. Будем здесь готовить с внуками блинчики, пироги, тортики. Готовить я люблю!».

В соответствии с действующим законодательствам в случаях, когда собственник изъявляет желание, ему вместо новой квартиры предоставляется выкупная стоимость жилья. Пять собственников, проживавших в доме на улице Институт, решили пойти по этому пути и уже получили денежные выплаты.

Работа по приобретению квартир для расселения аварийного жилого дома продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.